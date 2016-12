FOTO: Policija razkriva, kaj je bilo na božič usodno za Katjo (18)

DOBLAR – Tiskovni predstavnik goriške policije Dean Božnik je posredoval izsledke policijske preiskave tragične božične nesreče, v kateri je življenje izgubila 18-letna gimnazijka Katja Švab.

Božnik je zapisal, da je bila v nedeljo, 25. decembra, ob 12.51 policija obveščena o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na glavni cesti zunaj naselja Doblar v bližini tamkajšnje hidroelektrarne. V prometni nesreči je ena oseba umrla.

Po sedaj zbranih podatkih je 18-letna voznica osebnega avtomobila ob 12.45 vozila osebno vozilo po glavni cesti iz smeri Tolmina proti Kanalu. Ko je pripeljala v desni ostri nepregledni ovinek, hitrosti in načina vožnje ni prilagodila prometnim razmeram, svojim vozniškim sposobnostim in stanju vozišča (vozišče je bilo mokro oz. vlažno). Z vozilom je zapeljala naravnost preko nasprotnega smernega vozišča, trčila v kovinsko varnostno ograjo ob levi strani vozišča, jo prevozila in nato zapeljala preko strmega pobočja v globino približno 30 metrov, kjer je vozilo z zadnjim delom trčilo v skalnato brežino in se prevrnilo v reko Sočo. Vozilo je v celoti potonilo in obstalo na kolesih na sredini struge Soče. V vozilu je bilo najdeno truplo voznice.

Na kraju prometne nesreče je dežurni zdravnik iz ZD Nova Gorica lahko le potrdil smrt voznice in odredil sanitarno obdukcijo, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. V zvezi s prometno nesrečo so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Poleg policistov in reševalcev NMP ZD Nova Gorica so na kraju prometne nesreče posredovale tudi druge pristojne službe (gasilci PGD Kanal in novogoriški poklicni gasilci, potapljači reševalne službe Tolmin, delavci cestnega podjetja).

Prometni policisti bodo o prometni nesreči s pisnim poročilom obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo.