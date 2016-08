FOTO: Policija požela pridelek

SLOVENSKA BISTRICA – Policisti PP Slovenska Bistrica so včeraj na vrtu in dvorišču zapuščene nenaseljene stanovanjske hiše v Slovenski Bistrici našli nasad 260 sadik konoplje, visokih od 60 cm do treh metrov.

Nasad so poželi, o lastniku rastlin pa še zbirajo obvestila, so sporočili iz PU Maribor.