FOTO: Policija potegnila trak pri džamiji: škoda velika

LJUBLJANA – Včeraj zvečer je zagorelo na Parmovi ulici, tik ob gradbišču islamske mošeje. Gre za ogromen zapuščen objekt, povsem zraven je tudi železniški muzej. Policisti so požarišče že zvečer zavarovali, danes pa ugotavljajo, zakaj je zagorelo in kolikšna je škoda. Območje je torej zavarovano s policijskim trakom, tako da je dostop do stavbe povsem onemogočen.

O požaru nas je obvestila bralka Maja, ki je dodala, da je požar gasilo približno 40 gasilcev, škoda, ki je nastala, pa je po njenih besedah velika. Posredovala je tudi nočno fotografijo.

Ogenj bi se lahko razširil na železniški muzej

Nataša Pučko, tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave, nam je povedala, da bo več znano čez dan, tako da o vzrokih požara še ne more govoriti. Po doslej znanih podatkih je zagorelo tudi ostrešje objekta, v katerem nihče ne živi, gasilci pa so naredili vse, da se ogenj ni razširil še na območje železniškega muzeja. V tem primeru bi bila škoda lahko res ogromna.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je ob 20.40 zagorel del starejšega objekta velikega okoli 25 x 10 metrov. Ogenj je iz spodnjih prostorov zajel tudi ostrešje. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Stožice, Spodnja Šiška, Ježica in Črnuče. Zapisali so še, da se približno četrtino objekta uporablja za pisarne, ki so ga gasilci rešili. Gasilci so rešili tudi vozilo, parkirano pod objektom.