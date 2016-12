FOTO: Policija posredovala tole fotografijo: tako se jim je skril

GORIŠNICA – Patrulja PP Gorišnica je v torek ob 22.15 v naselju Stojnci ustavljala voznika opla astre. Voznik se na ustavljanje policijskega vozila ni odzval, temveč je vozil naprej v smeri Ptuja. Med vožnjo je izklopil luči in v naselju Spuhlja zapeljal s ceste na njivo, kjer je obtičal. Pri postopku so policisti ugotovili, da gre za 25-letnega moškega iz okolice Ptuja brez vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka kar 0,86 miligrama alkohola.

Policisti so kršitelju nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu preprečili z zasegom vozila, zoper njega pa so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Ker ni ustavil na svetlobni in zvočni znak policijskega vozila, ker je vozil po nasprotnem smernem vozišču, ker ni nakazoval spremembe smeri vožnje, ker ponoči med vožnjo ni uporabljal zasenčenih luči in ker ni upošteval prometne signalizacije (talnih označb oz. neprekinjene črte), pa so mu vročili plačilni nalog.