FOTO: Policija najstnikoma zasegla 846 prepovedanih magnumov XXL in piratov

To so posneli celjski policisti. Foto: PU Celje

CELJE – Policista celjske policijske postaje sta danes zjutraj dvema mladoletnikoma, ki sta bila na poti v šolo, zasegla 846 kosov pirotehničnih sredstev magnum XXL in pirat, ki spadajo v drugo kategorijo (F II), katerih posest in uporaba sta prepovedani, poroča tiskovna predstavnica Milena Trbulin. Zoper oba mladoletnika bodo podali obdolžilna predloga.

»Žal nekaterim tudi tragična poškodba mladoletnika z našega območja izpred nekaj dni ni zadostno opozorilo o najhujših posledicah, ki jih povzročajo tovrstna pirotehnična sredstva,« je še zapisala Trbulinova. Fotografije šentjurskega najstnika, ki jih je posredoval ljubljanski klinični center, kjer so mu amputirali obe roki, so očitno že pozabljene .

Policisti opozarjajo vse mladoletnike in predvsem njihove starše, da se poučijo o nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev, sploh tistih, katerih uporaba je prepovedana. Prav tako naj starši z otroki govorijo o varni uporabi dovoljenih pirotehničnih sredstev. V zadnjih letih je do poškodb največkrat prihajalo prav pri uporabi pirotehničnih sredstev, katerih prodaja in uporaba nista dovoljeni.