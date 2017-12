FOTO: Policija mu je vzela tablete

Policisti so zaseg posneli. Foto: PP Sežana

SEŽANA – Policisti PP Sežana so 27. decembra 2017 zaradi neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovmi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi pri 36-letniku iz okolice Komna opravili hišno preiskavo na podlagi odredbe sodišča.

Zasegli so 113 gramov heroina in 67 različnih tablet, ki so uvrščene na seznam prepovedanih drog, ter več elektronskih tehtnic. Po končanem policijskem postopku je bil moški, ki je bil na prestajanju pogojne obsodbe zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru.

Po zaslišanju mu je odredil pripor.