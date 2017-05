FOTO: Pokvarjenci kradli hotiškim gasilcem

SPODNJI HOTIČ – Ko so zgodaj zjutraj v ponedeljek, 15. maja, hotiški gasilci prišli pred svoj gasilski dom, so najprej opazili, da so vrata v garažo odprta na stežaj. Nato so ugotovili, da so bili ponoči na delu tatovi, ki so splezali v garažo in iz nje, kot so nam potrdili tudi na PU Ljubljana, odnesli agregat, motorno žago in dva nosilca za reflektorje. V tatinskem pohodu so povzročili za 1000 evrov škode, kar je za tako majhno društvo zelo veliko. Da je nesreča še večja, so se zlikovci nad gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Hotič spravili prav v času, ko v kraju pri Litiji poteka zbiralna akcija za nakup novega gasilskega vozila.

