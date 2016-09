FOTO: Pokojni še vedno ukleščeni v razbitini letala?

BOVEC – Nekaj pred 11. uro je proti kraju, kjer je v bližini letališča Bovec strmoglavilo letalo, poletela prva skupina reševalcev, sestavljena iz gorskih reševalcev postaje Bovec in gasilcev, specializiranih za visokogorje. Zanimivo je dejstvo, da kljub posredovanju oziroma reševalni akciji niso zaprli letališča Bovec. Opažamo, da je promet na letališču tekoč, v zraku so celo padalci.

Kako bo potekalo posredovanje, je težko napovedati, kajti slišali smo, da morajo do kraja, kjer je letalo padlo, najprej priti preiskovalci, šele potem bodo lahko reševalci opravili svoje. Trupla pilota in dveh potnikov, ki ju je po neuradnih podatkih pilot prišel iskat, da bi ju odpeljal v Prekmurje, so še vedno ukleščena v razbitinah letala. Kdo so žrtve, lahko preberete v članku Neuradno: to so žrtve letalske nesreče .

Ugibanja

Imamo neuradni podatek: letalo naj bi vzletelo ob 17.35, kje pa se je nahajalo in zakaj ni takoj poletelo proti Prekmurju, nihče ne ve. Klic na pomoč je bil namreč poslan šele nekaj minut pred 20. uro. Nad območjem Bovca se je proti Gorenjski vlekla nevihta in morda je pilot sprva nameraval skoznjo, potem pa, ko je videl, da ne gre, se je vrnil in krožil ter čakal na žep, skozi katerega bi poletel. A to so le predvidevanja. Več o tem kasneje.