FOTO: Pokojnemu Andreju grozil že januarja: Predčasno boš utihnil, haha

LJUBLJANA – Poročali smo že, da je domnevni morilec Aleš Olovec že pri starosti okoli 16 let zapisal, da človeško življenje ni kaj dosti vredno . Že leta 2013 je namreč sporočal, da zanj ni noben problem ubiti človeka. Zapisal je: »Ka pa tu men človeka ubit js siz aresta bom pršo vn ti pa z groba ne pi** ti materna.«

Po objavi tega so se naši bralci še bolj poglobili v vse tri facebookove profile Aleša Olovca. Bralka Barbara je na njegovem profilu z imenom Aleš Smuk opazila, da je pokojnemu Andreju Cekuti grozil že letošnjega januarja. »Boš ti predčasno utihnu ha ha,« mu je takrat sporočil Aleš. Andrej se je na to odzval z vprašanje, ali bo nemara »dol padel od šmarnice« (alkoholna pijača, op. p.), nakar ga je Aleš zabil: »Če ne ti bom pa jaz pomagu.«

Vir: Facebook

No, v zgodnjem ponedeljkovem jutru je, vsaj tako je razvidno s posnetka, ki ga je prek faceboka videla skoraj četrtina Slovenije, Aleš skupaj s pomočnikom Martinom Kovačem namero uresničil . Do neprepoznavnosti je namreč pretepel Andreja in se nad njim zverinsko izživljal. Žrtev je zaradi hudih poškodb glave dan kasneje v bolnišnici umrla.

Še to, profila Aleš Smuk na facebooku ni več moč najti. Obstajata še njegov osebni profil in Aleš Kimberly, ki je vezan na njegovo dekle.