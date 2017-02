FOTO: Pogumno: od direktorja zahteval 60 tisočakov

KRŠKO – V tretje gre rado, pravijo. Tako se je Alojz Radej iz Krajnih Brd nad Blanco že tretjič znašel na sodišču. Prvič so ga zaradi poneverbe in uničenja poslovnih listin obsodili na zaporno in denarno kazen. Goljufal ni, so ugotovili. V ponovljenem postopku so ga oprostili še poneverbe in ga zaradi ponarejenih listin obsodili na pogojno kazen. Višje sodišče je sodbo razveljavilo in spet se je začelo.



Zgodba o sposobnem delovodji oziroma vodji gradbišč Alojzu Radeju z Blance in manj uspešnem in naivnem direktorju družbe Iteo Raka Francu Češnovarju, pri katerem je bil Radej zaposlen, se je na sodišču začela odvijati pred poltretjim letom. Očitali so mu, da je goljufal, poneverjal in ponarejal poslovne listine. Kot sposoben gradbinec je Radej s prihodom v družbo Iteo pridobil zaupanje direktorja, si utrdil položaj prvega gradbinca, ki je bil za vse posle sam, in začel izkoriščati položaj. Od direktorja je zahteval 60 tisočakov, kar da jih zahteva nadzorni delovišča zaradi nepravilno izpeljanega posla. Češnovar naj bi denar dal Radeju, a nadzorni ga nikoli ni videl. Naslednjič je poskušal pod enako pretvezo dobiti še 120 tisočakov, a mu direktor ni nasedel. Zato naj bi Radej ukrepal po svoje, in sicer tako, da naj bi brez vednosti direktorja z delavci Itea Raka ob gradnji cest asfaltiral še zasebna dvorišča, in to s popustom, denar od dvorišč pa pospravil v svoj žep. Tako naj bi se okoristil za najmanj 60.000 evrov.

