FOTO: Pogrešani deklici našli skoraj 300 km iz Ljubljane, izdal naj bi ju telefon

SALZBURG, LJUBLJANA – »Deklici so našli v Salzburgu, z mamo sta bili na poti v Nemčijo,« smo pozno sinoči izvedeli o devetletni Sumayi Nooraldin Ibrahim in enajstletni Sarab Nooraldin Ibrahim, ki sta bili od ponedeljka, ko se nista vrnili iz šole, prijavljeni kot pogrešani .

Naš vir pravi: »Našli so ju s teto in z nekimi capini, ki so jih že zaprli, ker so kradli naokoli.«

Po trenutnih informacijah sta deklici v Salzburgu z mamo in ni nujno, da se bodo vrnile v Slovenijo. Rejnikom naj bi se javile po viberju in tako so jih tudi locirali.

Iraški deklici, prosilki za azil, sta bili od lanskega septembra nameščeni pri rednici Anki Marinšek in njeni družini, potem ko sta brez dokumentov z mamo prišli v Slovenijo. Skupaj so bivale v azilnem domu, potem pa je center za socialno delo presodil, da je mama zaradi bolezni neprimerna za skrbništvo.

Za uradne informacije smo zaprosili tudi policiste. Ko jih prejmemo, jih bomo objavili.