FOTO: Pogrešajo Igorja

ZAGORJE OB SAVI – Policiste v Zagorju ob Savi so obvestili, da je pogrešan 44-letni Igor Županc iz Kisovca.

Visok je približno 180 centimetrov in je močnejše postave. Ima kratke temno rjave lase in okrogel obraz, brez brk in brade.

Svojci so ga nazadnje videli v soboto, 7. januarja, ko je od doma odšel neznano kam.

Policisti prosijo vse, ki bi kaj vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Zagorje ob Savi (03 5683 400) oziroma pokličejo 113 ali anonimni telefon 080 1200.