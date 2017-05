FOTO: Pogorela kitajska, v njej je malical kitajski premier

LJUBLJANA – Mimoidočim, ki so pred dnevi v deževnem jutru začudeno zrli v Kitajski vrt, znano kitajsko restavracijo v ljubljanskih Dravljah, so misli kar naprej bežale v čas pred 17 leti. Na valentinovo je bilo. Ko se je nekaj po šesti uri zjutraj vtihotapil 32-letni Liang Jian Chen. Lastnikoma, 34-letni Li Hongmei in njenemu 35-letnemu možu Xian Jianhongu, kličejo ga Ahong, se je hotel maščevati, saj naj bi mu bila dolžna nekaj denarja. Nepovabljeni je začel polivati vnetljivo tekočino v pritličju, zanetil je požar. Nakar se je odpravil še v zgornje nadstropje, kjer je spal lastnik s hčerko. Ahong se je prebudil in se začel z njim prerivati in pretepati. V vse skupaj naj bi se vključila še njegova žena. Dolgo naj ne bi omahovala, ampak naj bi vzela rezilo in nekajkrat zamahnila v piromanov hrbet. Liang je zaboden obležal mrtev. Požar se je medtem že močno razplamtel in povsem uničil restavracijo. Čeprav sta bila lastnika osumljena umora in odtlej v priporu, je tožilstvo že po nekaj mesecih odstopilo od pregona, saj je tožilec ugotovil, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v silobranu.

Sedemnajst let pozneje

Sedemnajst let pozneje je množica ljudi iz okrepčevalnice na drugi strani ceste znova zrla odprtih ust tja proti kitajski restavraciji z (že spet) povsem uničenim ostrešjem. Tako podobno in zgovorno se jim je zdelo. Okoli so se radovedno sprehajali kriminalisti.

»Kaj se je zgodilo?« je povprašala mimoidoča ženica.

»Zagorelo je!«

»Aha,« je dejala, »pa sem že mislila, da je spet kdo koga ubil!«

Zgodilo se je namreč ob pol štirih zjutraj. Ko so prispeli poklicni gasilci, je bilo v plamenih že celotno ostrešje, požar je bil v polnem zamahu.

