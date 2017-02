FOTO: Poglejte nosečniški trebušček zverinske Arinine mame

KRANJ – Po izmikanju se je danes Sanda Alibabić, mama nesrečne jeseniške deklice Arine, ki je lani umrla po grozovitih poškodbah, le prikazala na kranjskem sodišču.

In pokazala je tudi svoj nosečniški trebušček ter mrki obraz, ko je stopala ob številnih varnostnikih v neprebojnih jopičih. Bila je močno zastražena, krivde na preobravnavnem naroku pa ni priznala .

Glede na to, da je visoko noseča, bodo počakali na porod (predvidoma marca), šele potem pa bo sodnica odločila, kdaj se bo sojenje zoper njo in njenega partnerja Mirzana Jakupija sploh začelo. Osumljena sta zanemarjanje mladoletne osebe in surovega ravnanja ter več kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb različnih kategorij, med drugim posebno hude telesne poškodbe, ki je 4. julija lani vodila v smrt deklice.