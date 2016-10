FOTO: Poglejte, kje so se skrivali ilegalci

GRUŠKOVJE – Malo po 6. uri je na mednarodnem mejnem prehodu v našo državo vstopal 55-letni državljan Turčije, voznik tovornega vozila s priklopnikom, turških registrskih oznak.

Pri pregledu vozila in priklopnika so policisti uporabili preizkuševalec CO2, ki je pokazal povečane vrednosti ogljikovega dioksida, zato so se odločili za temeljit pregled. V priklopnem vozilu so odkrili pet državljanov Afganistana, ki so poskušali nedovoljeno vstopiti v našo državo, poročajo štajerski policisti.

Vseh pet tujcev bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom.