FOTO: Poglejte, kje so jih odkrili

GRUŠKOVJE – V četrtek ob 15.10 je na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v Slovenijo vstopal voznik priklopnega tovornega vozila turških registrskih oznak, 53-letni Bolgar.

Policisti so med mejnim nadzorom z napravo za ugotavljanje izdihanega zraka v zaprtih prostorih preverili tudi priklopno vozilo. Naprava je pokazala verjetnost prisotnosti ljudi. Opravili so temeljit pregled vozila in ugotovili, da je bila pletenica, na kateri je carinska zalivka, prerezana in nato zlepljena. Zaradi suma, da se v priklopniku nahajajo ljudje, so ga odprli in pregledali ter v njem odkrili štiri državljane Pakistana, ki so se skriti poskušali izmakniti mejnemu preverjanju.

Tujci, stari od 17 do 30 let, niso posedovali veljavnih dokumentov in so poskušali nezakonito prestopiti državno mejo oziroma vstopiti v našo državo.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po čl. 308/3 kazenskega zakonika bodo policisti podali kazensko ovadbo pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.