FOTO: Poglejte, kam sta skrila cigarete in marihuano

GRUŠKOVJE – Pred dobrim tednom so preiskovalci mobilnega oddelka Finančne uprave RS (Furs) v popoldanskih urah na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje pri pregledu osebnega vozila s črnogorsko registrsko označbo opazili, da je podvozje vozila predelano. Pri preiskavi vozila so v posebej prirejenem prostoru pod sedeži vozila našli ovalne pakete bele barve, v katerih so bili posušeni deli rastlin. S preliminarnim testom je bilo ugotovljeno, da gre za marihuano, so sporočili iz Fursa.

Ker je bil podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, so o ugotovitvah obvestili mejno policijo. Sektor kriminalistične policije PU Maribor je prevzel postopek in državljanu Črne gore zasegel 29 kg marihuane v 29 paketih.

Naslednji dan so uslužbenci Fursa na istem mejnem prehodu pod drobnogled vzeli osebno vozilo švicarskih registrskih oznak. Službeni pes za odkrivanje tobačnih izdelkov je nakazal, da so v zadnjem odbijaču, pragovih in sprednjem delu vozila tobačni izdelki. Pri preiskavi vozila so v posebej prirejenih prostorih za tihotapljenje našli 148 zavojev oziroma 29.600 kosov različnih cigaret. Tihotapsko blago in osebno vozilo je začasno zadržano, storilec pa je bil priveden na okrajno sodišče na Ptuju zaradi postopka o prekršku, so zapisali v poročilu finančne uprave.