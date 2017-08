FOTO: Poglejte, kaj so odkrili na območju PU Celje

PODVELKA – Radeljski policisti so prejšnji teden pri 32-letnem občanu z območja Podvelke opravili hišno preiskavo in našli prostore, prilagojene za gojenje konoplje.

Našli in zasegli so večjo količino predmetov in pripomočkov za vzgojo konoplje ter manjšo količino konoplje. Osumljenec je imel celotno starejšo hišo prirejeno za gojenje konoplje.

Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, so sporočili iz PU Celje.