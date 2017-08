FOTO: Poglejte, kaj so našli v njegovem avtu

LJUTOMER, MURSKA SOBOTA – Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v četrtek ob 8.30 na počivališču Lormanje, smer Murska Sobota, ob avtocesti opravili postopek z 32-letnim državljanom Romunije.

Ob pregledu njegovega osebnega vozila znamke BMW so našli večjo količino substanc v obliki različnih tablet. Ker je obstajal utemeljen sum, da gre za nedovoljene snovi v športu, so mu odvzeli prostost in predmete zasegli.

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi po 186. členu kazenskega zakonika ga bodo kazensko ovadili, so sporočili iz PU Maribor.