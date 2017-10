FOTO: Poglejte, kaj so našli pri 48-letniku na podstrešju

ORMOŽ – V sredo so policisti PP Ormož na podlagi pisne odredbe sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Ormoža. Zasegli so večjo količino deloma posušenih rastlin, za katere sumijo, da je konoplja. Skupno so zasegli približno 2,5 kg rastlin.

Zoper 48-letnika bodo po prejetih analizah in opravljenih preiskavah podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1, so sporočili iz PU Maribor.