FOTO: Poglejte, kaj so našli med hišno preiskavo

LJUBLJANA – Policisti bežigrajske policijske postaje so pri operativnem delu pridobili podatke, da skupina na območju Ljubljane preprodaja prepovedane droge. Z zbranimi obvestili jim je uspelo zbrati dovolj dokazov, ki so bili podlaga za pridobitev odredbe za hišne preiskave pri štirih osumljencih.

V torek so jih opravili in našli ter zasegli:

– več mobilnih telefonov, SIM-kartic, računalnikov,

– elektronske tehtnice,

– okoli 1,5 kilograma prepovedane droge konoplja (rastline),

– okoli tri kilograme amfetaminov,

– okoli kilogram tablet prepovedane droge MDMA

– nekaj gramov prepovedane droge smole konoplje.

Trem osumljenim, in sicer 23-letniku iz Novega mesta, 26-letniku iz Črnomlja in 17-letniku iz Semiča, so odvzeli prostost za čas zbiranja obvestil, nato pa so bili po opravljenih postopkih izpuščeni na prostost.

Ljubljančan (34), ki so mu prav tako odvzeli prostost, pa je bil s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz PU Ljubljana.