FOTO: Poglejte, kaj so naredili z njegovim avtom

Takšnega so mu pustili. Foto: facebook

OTIŠKI VRH – Nepridipravi ne počivajo. Prejšnji teden v noči na petek so bili na delu v Otiškem Vrhu (občina Dravograd), kjer je bila njihova tarča terenec. Z njega so pobrali pokrov motorja, odbijač, obe luči, levo ogledalo, obrobe blatnikov in še nekaj drugih stvari.

David, lastnik mitsubishija L200 (letnik 2007) prosi za pomoč: »Če bi kdor koli kaj vedel o tem, naj pokliče! Delite dalje, da najdemo lopova!«