FOTO: Poglejte, kaj je zraslo pri stanovanjskem bloku

RADLJE OB DRAVI – Policisti PP Radlje ob Dravi so v ponedeljek v dopoldanskih urah pri 50-letnem moškem iz Radelj ob Dravi našli in zasegli dve sadiki konoplje višine dveh metrov, ki ju je gojil na vrtu pred stanovanjskim blokom.

Zoper kršitelja so policisti uvedli prekrškovni postopek zaradi nedovoljene posesti po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so sporočili iz PU Celje.