FOTO: Poglejte, kaj je ukradel v vojaškem muzeju

POSTOJNA – Že oktobra so postojnski policisti obravnavali prijavo tatvine razstavnega eksponata, puške zastava AP M70, iz parka vojaške zgodovine v Pivki.

Na kraju so zbrali obvestila in zasegli posnetke videonadzornega sistema. Pri pregledu zaseženih posnetkov so ugotovili, da je dejanje izvršil moški, star med 50 in 60 leti, močnejše postave, ki se je s kraja odpeljal na motornem kolesu.

V četrtek so postojnski in žalski policisti na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri 57-letnem Žalčanu. Pri njem so našli in zasegli prav omenjeno puško.

Po končanih predkazenskih postopkih bodo 57-letnega moškega iz Žalca kazensko ovadili zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer tatvine in nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva ter prometa z njim.