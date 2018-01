FOTO: Počilo v križišču, to so posledice hude nesreče

STROČJA VAS – Danes ob 12.25 je v naselju Stročja vas v občini Ljutomer prišlo do prometne nesreče. V križišču sta trčili osebno in kombinirano vozilo. Poleg reševalcev in policistov so posredovali tudi gasilci PGD Ljutomer, ki so odklopili akumulatorje, nudili pomoč reševalcem in počistili iztekle tekočine.

Reševalci NMP Ljutomer so na kraju nesreče oskrbeli dve poškodovani osebi.