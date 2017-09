FOTO: Počilo pod Darsovo kamero, na cesti več oseb

LJUBLJANA – Radio Slovenija poroča o verižnem trčenju na ljubljanski obvoznici. To poročanje potrjujejo Darsove kamere, ki prikazujejo lokacijo nesreče. Zgodilo se je namreč pod kamero. Kaj prikazuje, poglejte na posnetkih.

Dars poroča: »Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Koseze in Brdo proti razcepu Kozarje in Primorski zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj do Šiške.«

Tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Maja Ciperle Adlešič nam je povedala, da sta se na tem odseku zgodili dve prometni nesreči, ki sta povzročili tako dolge kolone. V nesrečah je nastala le materialna škoda.