FOTO: Počilo na avtocesti, nastal zastoj

BREZJE – Dars na svojem portalu poroča o težavah na gorenjski avtocesti, kjer je prišlo do prometne nesreče, ki ovira promet. Tako so zapisali: »Na gorenjski avtocesti med Brezjem in viaduktom Peračica proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu, nastaja zastoj.«

Ponekod po državi dežuje, o težavah pa poročajo tudi z naslednjih cest:

– na primorski avtocesti je med Vrhniko in CP Log proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu;

– na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica je med Vipavo in Ajdovščino proti Italiji zaprt vozni pas;

– na glavni cesti Velenje–Slovenj Gradec je pri Mislinji zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno;

– promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na mestnih obvoznicah in vpadnicah, ponekod nastajajo zastoji; na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi varnosti občasno proti razcepu Malence zapirajo predor Golovec.