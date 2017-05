FOTO: Počilo je! Po avtocesti z beemvejem v napačno smer

BLAGOVICA – V sredo ob 22.47 je po avtocesti od Blagovice do cestninske postaje Kompolje (občina Lukovica) voznik osebnega vozila vozil v napačno smer in trčil v prikolico delovne zapore. Posredovali so poklicni gasilci CZR Domžale, zavarovali kraj prometne nesreče, osvetlili teren in odklopili akumulator na vozilu. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Na kraju nesreče so bili policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.