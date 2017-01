FOTO: Po spolzki cesti v gozd

LJUTOMER, RADENCI – V ponedeljek, 26. decembra, dopoldne, sta se v Ljutomeru pripetili dve prometni nesreči s telesnimi poškodbami, dva udeleženca sta končala v bolnišnici. Nekaj pred 8. uro je na lokalni cesti v Železnih Dverih proti Ljutomeru voznik osebnega vozila zletel s ceste v gozd, kjer je avto pristal na boku med drevesi. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so s tehničnim posegom ponesrečenca rešili iz vozila, pomagali reševalcem ter zavarovali kraj nesreče in počistili cestišče. Na kraju dogodka so ranjenca oskrbeli reševalci NMP Ljutomer, ki so ga prepeljali v nadaljnjo oskrbo v murskosoboško bolnišnico. Nesreča se je najverjetneje zgodila zaradi neprilagojene hitrosti glede na razmere, saj je bilo v tem času cestišče v gozdu mokro in spolzko. Poltretjo uro pozneje, okoli 10.30, se je v Prešernovi ulici v Ljutomeru zgodila še ena nesreča, in sicer v krožišču pri Petrolu, kjer je voznik osebnega vozila zbil peško. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so usmerjali promet, reševalci NMP Ljutomer pa so peško prepeljali v soboško bolnišnico v nadaljnjo oskrbo. Voznika s celjskimi registrskimi tablicami naj bi v trenutku, ko je peška prečkala cesto na označenem prehodu, oslepilo sonce. Zaradi prometne nesreče je v Prešernovi ulici nastala daljša kolona vozil.



Tudi v soboto, ko so se kristjani in drugi ljudje dobre volje pripravljali na božični večer, se je pripetila prometna nesreča, tokrat na gornjeradgonskem koncu. Ob 18.07 se je na Zgornjem Kocjanu, v osrčju kapelskih vinorodnih goric, v občini Radenci, osebno vozilo prevrnilo na streho. Vse skupaj se je končalo srečno, saj ranjenih udeležencev ni bilo, tako da reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Gornja Radgona ni bilo treba posredovati. Gasilci PGD Gornja Radgona so postavili vozilo nazaj na kolesa in očistili kraj nesreče, policisti pa ugotavljajo, kaj je bil vzrok zanjo.