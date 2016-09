FOTO: Po sedmih letih pogrešanja so ga našli

ŠENTILJ – Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor in policijske postaje Šentilj so v četrtek ob 11.40 na počivališču Lormanje, ob avtocesti Murska Sobota–Maribor, ustavili in preverili 53-letnega Madžara, voznika audija A3.

Pri pregledu vozila in preverjanju prek tujih varnostnih organov so ugotovili, da ima vozilo prenarejeno številko šasije in da je bilo 17. marca 2009 ukradeno v Republiki Avstriji.

Vozilo so mu zasegli, tujca pa bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.