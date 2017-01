FOTO: Po požaru v Bohinju: kaj se je zgodilo s štirimi turisti?

RIBČEV LAZ – Jutranje poročilo o včerajšnjem grozljivem požaru v Bohinju, ki je uničil edini delujoči hotel v zaspanem turističnem biseru, po besedah župana Franca Kramarja pa je vzel tudi bohinjski turizem , razkriva nove podrobnosti dogajanja. Policija namreč izpostavlja štiri goste, o katerih še zbirajo informacije.

Tiskovni predstavnik gorenjskih policistov Bojan Kos je zapisal takole: »Požar je bil ponoči pogašen, cesta je odprta, vendar zelo spolzka – vozišče se posipa –, zato svetujemo veliko previdnost in zelo zmanjšano hitrost vožnje mimo objekta. Notranjost objekta se pregleduje v mejah mogočega, v njem do zdaj ni bilo najdenih nobenih oseb, prav tako niso ugotovljene druge posledice razen materialne škode. Predvidoma danes zjutraj bodo kriminalisti začeli tudi ogled kraja požara in ugotavljanje vzroka za gorenje. O štirih osebah, gre za tujce, ki so bili prijavljeni kot gosti hotela, policisti še zbirajo informacije.«

Podrobnosti bodo pojasnili po zaključenih aktivnostih, do takrat pa prosijo vse, naj se ne približujejo objektu in ožji okolici in naj omogočijo neovirano delo.