FOTO: Po nesreči so potrebovali dvigalo, osebo odpeljali v bolnišnico

SEŽANA – V sredo ob 18.19 je na cesti Vrhovlje–Dutovlje v občini Sežana vozilo zletelo s ceste. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana, požarno in prometno zavarovali ter razsvetlili mesto nesreče, pomagali ekipi NMP pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter z avtodvigalom dvignili avtomobil nazaj na cesto.

Poškodovana oseba je bila prepeljana v bolnišnico v Trstu, poroča uprava za zaščito in reševanje.