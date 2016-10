FOTO: Po nesreči eno osebo reševali

DOLENJE PRI JELŠANAH – V nedeljo ob 19.43 je v bližini naselja Dolenje pri Jelšanah, občina Ilirska Bistrica, voznik osebnega vozila izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v obcestni jarek.

Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, rešili poškodovano osebo iz vozila, nudili prvo pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Ilirske Bistrice ter dežurni službi cestnega podjetja pri očiščenju kraja trčenja.

Dve poškodovani osebi so odpeljali na nadaljnje zdravljenje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.