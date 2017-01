FOTO: Po navodilu direktorja jemal podkupnine

LJUBLJANA – Kamen na kamen palača, zrno na zrno pogača. Tako pravi stari slovenski rek, za katerega bi lahko rekli, da velja tudi v primeru podkupljivih uslužbencev na tehničnih pregledih, na prste katerih so policisti stopili konec maja lani. Med njimi je bil njihov stari znanec Florijan Gašperin, o katerem se je pred tem na veliko pisalo, saj, kot je trdil sam, se mu je godila krivica, ker je moral za tri leta v zapor zaradi vsega 200 evrov. Toliko je znašala vrednost podkupnin, ki jih je kot nekdanji vodja poslovalnice AMZS v Lescah dobil, ker je potrjeval, da so vozila tehnično brezhibna, čeprav niso bila. No, kot da zaporna kazen ni bila dovolj dobra šola, je svoj posel, in sicer kar med vikend zaporom, podobno nadaljeval. Konec tega meseca se bo tako moral pred ljubljansko okrožno sodnico Dejano Fekonja izreči o krivdi za storitev podobnega kaznivega dejanja, kot sta se včeraj že morala njegov kolega Martin Hočevar in zavarovalničar Goran Reljić.



Oba sta krivdo priznala. Prvi je dobil tri leta zapora, ki ga bo prestajal med vikendi, drugi pa dva meseca in 29 dni zapora, ki ga bo odslužil z delom v splošno korist. Hočevar, oče štirih mladoletnih otrok, za katere zaradi bolezni žene večinoma skrbi sam, je v podjetju Produkt od začetka leta 2015 opravljal delo tehničnega preglednika. Povedal je, da je bil v podjetju sistem podkupnin za opravljanje tehničnih pregledov že dobro vpeljan in da je bil zaradi pritiskov in groženj direktorja Petra Novaka prisiljen tehnično neustrezna vozila spuščati čez tehnični pregled. Poudaril je še, da je takrat tam delal tudi soobtoženi Ilija Grabovičkić, ki je imel pisarno poleg direktorja. Hočevar je sodnici zatrdil, da se je po odhodu s tehničnih pregledov v Mostah 100-odstotno spremenil. »Takih dejanj ne bi več delal, nihče več me ne bi prepričal v kaj takega, niti direktor ne,« je dejal in obžaloval svoje ravnanje.



Brez milosti, zato vikend zapor



Čeprav je temu nekako verjel tudi tožilec Boštjan Jeglič, je hkrati opozoril na veliko kaznivih dejanj, ki so se zgodila zgolj v tritedenskem obdobju preiskovalnih ukrepov, zato se je vprašal, koliko takšnih dejanj je bilo še pred tem. Poudaril je, da je bilo v primeru obtoženega kar 19 primerov kaznivega dejanja ponarejanja listin. Že to, kot je dodal, da so bile v ozadju podkupnine, je oteževalna okoliščina. Ne glede na to, ali je šlo za velike ali majhne vsote. Podkupnine so znašale 20 ali 10 evrov, Hočevar pa je zaslužil 150 evrov.



Sodnica, ki je zavrnila prošnjo obrambe po pogojni kazni, je opozorila, da je obtoženi s svojimi dejanji ogrožal varnost na slovenskih cestah, saj so lahko naokoli vozili avtomobili z neustreznimi pnevmatikami, nedelujočimi zračnimi blazinami ali zavorami. Ni pa ugodila predlogu tožilca, da bi obtoženemu, ki v drugem podjetju še naprej opravlja delo tehničnega preglednika, to prepovedala opravljati. Bo pa moral plačati 5950 evrov denarne kazni.



Krivdo je včeraj priznal tudi Reljić in bil tako na koncu obsojen za en primer dajanja podkupnine in en primer sostorilstva pri tem kaznivem dejanju. Tudi on bo moral plačati denarno kazen, in sicer v višini 1200 evrov, poleg tega je v dobrodelne namene že nakazal 400 evrov.