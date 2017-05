FOTO: Po ločitvi ustreljen, Ida ostala brez vsega

Vila v elitni ptujski soseski že pet let sameva, sodni mlini so počasni. Foto Marko Feist

PTUJ – Lahko bi rekli, da je pravdanje na sodišču zaradi dedovanja, ločevanja in delitve premoženja slovenski nacionalni šport. Ena takih zapletenih in maratonsko dolgih zgodb se dogaja na Ptuju, kjer v Murščevi ulici 9 že pet let sameva ogromna in luksuzna vila, ki sta jo med letoma 2001 in 2010 zgradila zakonca, zdaj že pokojni Anton in Ida Kajnih.

Vila stoji v predelu, ki mu lokalno prebivalstvo reče ptujsko Dedinje, po beograjskem delu mesta, kjer živijo bogataši in znane osebnosti. »Tudi nama je dobro šlo, mož je bil lastnik in direktor podjetja KA&UP, ki se je ukvarjalo s prevozi bolnikov, jaz sem bila prej medicinska sestra na dializi, potem sem bila zaposlena v podjetju. Po letu 2001 je podjetje zelo uspešno poslovalo, saj smo bili v tistem času tako rekoč edini prevozniki za dializne bolnike, ogromno sva delala in tudi zelo dobro zaslužila,« pripoveduje Ida Kajnih, ki ima iz prvega zakona hčerko, Anton pa je imel iz prvega zakona dva otroka.

