FOTO: Po hudi nesreči, ki se je končala s smrtjo: policija išče lastnika konj

VRČICE – Črnomaljske policiste so danes nekaj po 6. uri poklicali na pomoč občani, saj naj bi dva konja pri Vrčicah tekala po cesti in ovirala promet. Policisti so poskrbeli za varnost in ob pomoči domačina konja odpeljali na varno. Kljub poizvedovanju pa do tega trenutka še niso našli lastnika konja in kobile. Živali sta rjave barve z belo liso.

»Lastnika konj oziroma vse, ki bi o omenjenih konjih kar koli vedeli, prosimo, da pokličejo črnomaljske policiste na številko 07 35 66 600 ali 113,« prosijo policisti.

Pred dnevi se je zgodila nesreča, v kateri je motorist trčil v konja na cesti. Zanj je bilo trčenje usodno, konja pa so zaradi poškodb uspavali .