FOTO: Po heroin v Ljubljano kar z avtobusom

CELOVEC, LJUBLJANA – Avstrijci od danes po strožjem zakonu preganjajo preprodajalce mamil – predvsem tiste na majhno, ki neposredno oskrbujejo odjemalce in odvisnike. »Do dve leti zapora naj se kaznuje tisti, ki v javnosti – torej na javnem prevozu, javnih površinah, javnih stavbah ali drugih splošno dostopnih krajih – ponuja, prepušča ali nabavi prepovedane droge,« je glavno spremembo zakona o drogah pojasnil polkovnik Gottlieb Türk, vodja sektorja kriminalistične policije zvezne dežele Koroška.



Dvig kazni so v njihovem tisku pospremili z obrazložitvijo, da avstrijski preprodajalci svoja mamila uvažajo iz Slovenije, nekateri so to počeli dlje. Tak je primer 24-letnega avstrijskega preprodajalca iz Beljaka, ki so ga pred dobrima dvema mesecema pričakali kar na celovški avtobusni postaji, kamor se je pripeljal z redno avtobusno zvezo iz Ljubljane. Zasegli so mu 55 gramov heroina, ki ga je nabavil nekje v Ljubljani, v zadnjih dveh letih pa naj bi tako prek (neobstoječe) meje prepeljal okoli dva kilograma heroina, ki ga je nato med drugim preprodajal v Beljaku in Celovcu. Türk pravi: »V glavnem tihotapijo heroin, manj pa kokain, amfetamine ter kanabis.«



Da k nam ne hodijo zgolj avstrijski turisti, ampak tudi kupci mamil, je že dolgo znano naši policiji: »Glede na geografski položaj Slovenije in cene prepovedanih drog na ilegalnem trgu (te so na slovenskem ilegalnem trgu bistveno nižje kot v Avstriji) je razumljivo, da se avstrijski preprodajalci prepovedanih drog povezujejo s slovenskimi kriminalnimi združbami. Enak fenomen nam je poznan ob italijanski meji,« potrjuje Drago Menegalija z Generalne policijske uprave. Cene indijske konoplje in drugih ilegalnih izdelkov iz marihuane so pri nas – po podatkih z maloprodajnega trga – tudi za tretjino nižje kot na avstrijskem Koroškem.

