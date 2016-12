FOTO: Po eksploziji je Martin stekel do prvih sosedov

CELJE – Celjski policisti in kriminalisti še vedno ugotavljajo, kakšne vrste pirotehnični izdelek je v ponedeljek popoldan eksplodiral v rokah 14-letnega Martina , doma z območja Šentjurja. Devetošolec je, kot smo poročali včeraj, pri eksploziji za zdaj še neznanega večjega pirotehničnega izdelka dobil izjemno hude poškodbe obeh rok in glave. V Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani pa so mu morali zato amputirati obe roki pri zapestju, še vedno pa ni znano, kakšne posledice bo to pustilo na njegovem sluhovodu in očeh. Čeprav ni v smrtni nevarnosti, je zaznamovan za vse življenje, okrevanje pa bo, kot je poudaril prof. dr. Uroš Ahčan, predstojnik KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline kirurške klinike na ljubljanskem UKC, trajalo vse življenje.

Zgodilo se je v Martinovi sobi, v domači hiši, v kateri je bila takrat doma le še njegova babica, ki je ob strahovitem poku doživela neopisljiv šok. Strahoviti pok pa so slišali sosedje daleč naokoli. »Za zdaj še ni natančno potrjeno, za kateri pirotehnični izdelek je šlo, vse pa kaže, da bi lahko šlo za večji pirotehnični izdelek, kot so npr. vobra, mega oziroma druga večja pirotehnična sredstva, katerih prodaja ni dovoljena,« je pojasnila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. Sicer pa eksplozija ni bila le zelo glasna, pač pa tudi zelo močna, saj je poškodovala tudi del stanovanjske hiše. Menda je dodobra razdejana predvsem fantova soba, pa tudi del kopalnice. Najbližji sosedje nesrečne družine so zaradi tega, kar se je zgodilo, še vedno zelo pretreseni. Kot smo izvedeli, sta Martin in njegova babica iz hiše stekla čez travnik do prvih sosedov in jih prosila, če lahko pokličejo na pomoč reševalce. »Še vedno imam pred očmi fanta, kakšen je bil. Grozljivo vam povem. Takoj sem opazila, da rok nima, vse je kar viselo. In sem mu rekla, kako bo brez rok, ko pa jih vsak v življenju vsak najbolj potrebuje,« je za Slovenske novice spregovorila najbližja soseda, ki se ji je Martin zelo zasmilil. Dodala je, da je zanimivo, da fant ni veliko krvavel. In še, da nej bi pirotehnične izdelke nekdo prinesel in prodajal v okolici šole in tam naj bi jih Martin od nekoga tudi kupil. Šlo je torej za prodajo na črnem trgu.

»Povsem lahko bi tudi umrl. Kaj natančno je počel v sobi, pa ne vem. Z babico sta bila v hiši sama, skupaj sta gledala televiziji, potem pa je Martin odšel v svojo sobo. In kmalu zatem je strahovito počilo,« je še dejala soseda. Dodala je, da se je med čakanjem na reševalce zdela vsaka minuta dolga kot ura. A fant je bil sprva povsem pri zavesti. »Najbrž je bil v takem šoku, da bolečin sprva ni čutil, vse je počasi prihajalo za njim,« je še dejala soseda. In pogovor sklenila z besedami, da je pred vrati božič, pa v njihovi vasi ni čutiti nobenega veselja. »Do konca življenja ga bom imela pred očmi, takšnega, kakršen je pritekel čez travnik k nam.«