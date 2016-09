FOTO: Po Bucovem umoru peš zbežali v Črnomelj

Sandrijelov oče se ne more več vrniti. Njegovo domovanje je pogorelo do tal. Foto: Igor Mali.

ČRNOMELJ, NOVO MESTO – »Tega moj sin ni naredil. Tam, v romskem naselju Šmihel, dobro vedo, kdo je to naredil,« je o Sandrijelu prepričan njegov oče Sandi Brezar. »Od kod mu bo denar za pištolo? Mi smo revni, komaj preživimo čez mesec. Ne vem, zakaj nanj letijo obtožbe,« se še sprašuje oče samohranilec, ki je po streljanju prejšnji petek zvečer zaradi strahu pred maščevanjem z otrokoma peš zbežal v Belo krajino. »Oni so hoteli, da bi sami živeli v vasi, da bi v njej lahko sami zavladali,« še razočarano pove Sandi, ki je v manj kot 48 urah po streljanju ostal tudi brez doma oziroma bivalnega kontejnerja z nadstreškom. Tega je namreč do tal uničil požar, ki pa naj bi bil podtaknjen.



Ves čas je imel v mislih družino Zupančič, ki naj bi po njegovem prepričanju in tudi po prepričanju družine Šabić zakuhala vse skupaj. Podrobneje o tem, kaj natančno se je v petek zvečer dogajalo v vasi, nam je razložila Sandrijelova žena Saša Šabić. Po njenih trditvah se umor 39-letnega Rudija Pirca - Buca v romskem naselju ni zgodil tako, kot so nam le nekaj ur po dogodku razlagali tam. Toda tudi ko prisluhnemo drugi strani, ostaja dejstvo, da policisti obravnavajo le enega osumljenca – Sandrijela.

