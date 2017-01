FOTO: Po akciji sredi Ljubljane ena oseba v karanteni

LJUBLJANA – Danes okoli 11.50 je bila Policijska uprava (PU) Ljubljana obveščena o sprejemu pisemske pošiljke v vložišču državnega organa na Šubičevi ulici v Ljubljani, iz katere se je usul neznan bel prah .

Policisti so takoj začeli izvajati ukrepi in dejavnosti, predpisane za takšne primere (zavarovanje kraja in sodelovanje z drugimi službami: gasilci, delavci veterinarske fakultete).

Delavci veterinarske fakultete so pisemsko pošiljko s sumljivo vsebino prevzeli in poslali na Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo na Veterinarski fakulteti. »Opravljen hitri test pisemske pošiljke na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo na Veterinarski fakulteti je bil negativen na antraks in bioganense. Podrobnejša analiza snovi bo znana v prihodnjih dneh,« so proti večeru sporočili policisti.

V času aktivnosti prostori objekta sicer niso bili izpraznjeni. Oseba, ki je bila v stiku s pisemsko ovojnico, je bila do zaključka analize v karanteni, so še sporočili iz PU Ljubljana.