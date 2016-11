FOTO: Pločevina izmaličena, ena oseba ujeta v vozilu

TEPANJE – V četrtek ob 23.29 se je na avtocesti Tepanje–Dramlje zgodila prometna nesreča, v kateri je kombinirano vozilo zapeljalo s cestišča.

Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice in Zreče, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih ter vlečni službi pri odstranjevanju vozila in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine po cestišču.

V nesreči so se poškodovale tri osebe, ki so jih reševalci nujne medicinske pomoči iz Slovenskih Konjic prepeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.