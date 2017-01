FOTO: Pismo staršem razkrilo morilca Matica (27)

LOG PRI BREZOVICI – »Vsakič, ko bosta mislila, da sta srečna, naj se spomnita na to, kar sta naredila.« To bratoma Elvirju in Elvisu Đogiću sporoča Martina Brajić, potem ko je izvedela, da jima ne bo treba v zapor zaradi smrti njenega 27-letnega Matica Brajića. Z možem Markom in sinom Sebastijanom Martina ne more verjeti, da jih je sodišče pustilo na cedilu. »Življenje mojega otroka v Sloveniji ni vredno nič. Vsakič, ko grem v službo in avtomatično pogledam proti Šipca baru, se spomnim na sina,« prizadeto dodaja Martina. Elvirja so v ponovljenem sojenju spoznali za neprištevnega in mu zato, ker nima duševne motnje, ampak osebnostno, tudi ni bilo treba na psihiatrično zdravljenje, njegovega brata Elvisa pa je višje sodišče oprostilo očitkov o pomoči bratu pri uboju Matica in ga izpustilo. »Pravilno bi bilo, da bi dobila kazen in odsedela. Ni fer, da sta zunaj. Ko sem to izvedela, sem bila čisto fertik,« nam še pove Martina, njen mož pa doda, da so se mu spet odprle še ne zaceljene rane. »Vsi vemo, da je bil Matic naklepno umorjen, kar nakazuje izjava v pismu, ki smo ga prejeli iz zapora kot opravičilo,« poudari Matičev oče in pokaže pismo, ki jim ga je Elvir poslal 28. maja 2014. Tega, kot pravita Brajićeva, ne bi pokazala javnosti, če se zgodba ne bi tako razpletla.

V pismu se Elvir družini Brajić opravičuje zaradi tega, kar je storil, ne pa, da bi si znižal kazen. Takrat, je napisal, je bil pod močnim vplivom alkohola in se ni zavedal, kaj dela. Nepopravljiva napaka da ga bo v življenju stala veliko, toda najhuje je, kot je še zapisal, da jim je vzel Matica.

