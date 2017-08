FOTO: Pio (12) pospremili k večnemu počitku: Vidi se sedež kolesa in njena očala

RODICA – Poročali smo že, da so v sredo, 16. avgusta okoli 16. ure policijo obvestili, da je v naselju Rodica pri Domžalah tovorni vlak do smrti zbil 12-letno Pio. Ta je kolesarila proti Mengšu in prečkala prehod, zaznamovan z andrejevim križem, ko je iz Kamnika pripeljal vlak in trčil vanjo.

»To je kraj nesreče, kjer je življenje izgubila Pia. Na tleh je videti del sedeža kolesa in njena očala,« nam je napisala bralka Andreja. Po njenih besedah so jo danes položili k večnemu počitku.

