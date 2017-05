FOTO: Pijan zbil Marjana  in odpeljal

MURSKA SOBOTA – Kar po hitrem postopku je predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti že na predobravnavnem naroku končal kazensko zadevo zoper 49-letnega Borisa Ferenceka iz Turnišča. Pravzaprav ni bilo potrebnega veliko dela, kajti obtoženi Ferencek oziroma njegov zagovornik odvetnik Dejan Rituper in okrožni državni tožilec Drago Farič sta se sporazumela o priznanju krivde, sodišče pa je le preverilo, ali je kaznivo dejanje potrjeno tudi z dokazi, ter zadevo z izrekom sankcije končalo. Sodnik Branko Palatin je sledil sporazumu, po katerem je tožilec Farič ob upoštevanju olajševalnih okoliščin, nekaznovanosti in priznanju krivde, za vsako kaznivo dejanje (predrzna vožnja v cestnem prometu ter zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči) predlagal po šest mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let. Nato je določil enotno kazen enajstih mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let in Ferenceku izrekel še prepoved vožnje kategorije B za šest mesecev.



Že prej sta se s takšno sankcijo strinjala obtoženi ter njegov odvetnik, ki je sodišče prosil za oprostitev plačila sodnih stroškov, ker da njegov varovanec in njegova žena prejemata skromno plačo, ob tem pa mora plačevati odškodnino oškodovancu oziroma zavarovalnici. Sodnik tega ni upošteval v celoti in obtoženi bo moral plačati tudi sodno takso. Sodba je že pravnomočna, saj sta se stranki odpovedali pritožbi. Ferenceku so sicer sodili, ker je 30. aprila lani ob 22.15 v naselju Nedelica pijan (1,34 promila alkohola je imel v organizmu) trčil v domačina, 50-letnega Marjana Dominka, ki je hodil ob robu cestišča. Slednji je bil v nesreči hudo ranjen, obtoženi pa po trku ni ustavil in mu ponudil pomoči, temveč je kraj dogodka zapustil. Ferencek je pred izrekom sodbe dejal, da se z oškodovancem normalno pogovarja in da sta se srečala celo pred nekaj dnevi.