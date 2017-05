FOTO: Pijan sedel za volan: takšne so posledice

ŠENTJERNEJ – V torek nekaj minut po sedmi uri je počilo na cesti Šentjernej–Kostanjevica na Krki pri odcepu za Ledečo vas. Po prvih ugotovitvah policistov je 39-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avtomobil voznika, ki je vozil pred njim in je ustavil na vozišču pred zavijanjem levo. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola (1,9 g/kg).



Oba udeleženca, ki sta se v nesreči lažje poškodovala, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.



Alkohol resen problem

Sicer so na območju PU Novo mesto policisti v letu 2016 v 167 primerih ugotovili, da so bili povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola. »Delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je znašal 11,9 %, kar je za 2 % več kot v letu 2015. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih je bila 1,47 grama alkohola na kilogram krvi. Alkoholizirani vozniki so povzročili 6 prometnih nesreč s smrtnim izidom in 62 prometnih nesreč, v katerih se je 17 udeležencev hudo poškodovalo, 73 pa je utrpelo lažje poškodbe,« je posledice prekomernega pitja voznikov izpostavila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica pri PU Novo mesto.



Letos so na cestah Dolenjske, Bele krajine in Posavja v štirih prometnih nesrečah s smrtnim izidom umrli štirje udeleženci. Dve nesreči s smrtnim izidom sta povzročila voznika, ki sta imela več kot 1,7 grama alkohola na kilogram krvi.