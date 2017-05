FOTO: Pijan preveč pohodil plin in končal motoristovo življenje

ZGORNJI BOČ – Znane so podrobnosti hude prometne nesreče, v kateri je v nedeljo umrl 50-letni motorist . Vanj je trčil pijani 26-letnik. Iz PU Maribor so sporočili, da je do nesreče s tragičnim koncem prišlo, ker je voznik osebnega vozila vozil z neprilagojeno hitrostjo in izgubil oblast nad vozilom.

V poročilu so zapisali, da je 26-letnik izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v desno na neutrjeno bankino. Od tam je zapeljal v levo na nasprotno stran ceste, kjer je s prednjim delom vozila trčil v motorista, ki je v tistem trenutku pravilno pripeljal nasproti.

Povzročitelj in sopotnica poškodovana

Motorista je pri trčenju vrglo na pokrov motorja in v vetrobransko steklo, od tam pa na brežino reke. Po trčenju je osebno vozilo drselo naprej in trčilo v varnostno ograjo, od koder ga je nato odbilo v desno in v betonski prepust. V trčenju sta bila voznik in njegova sopotnica lažje poškodovana.

Pri PU Maribor so še pojasnili, da je imel 26-letnik 0,36 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznika bodo vložili kazensko ovadbo zaradi povzročitve nesreče iz malomarnosti, izdan mu bo tudi plačilni nalog. V trčenju je nastalo za približno 16.000 evrov škode.

V tem letu je to že peta smrtna žrtev na cestah na območju PU Maribor.