FOTO: Pijan povozil pešca, v zapor ne gre

KRŠKO – Več kot tri leta po hudi prometni nesreči na regionalni cesti v kraju Breg pri Borovnici, v kateri je ugasnilo življenje 75-letnega pešca, ki je prečkal vozišče, je povzročitelj obsojen. Sodišče je 51-letnega Sama Fondo spoznalo za krivega in mu izreklo dveletno pogojno zaporno kazen. V zapor mu ne bo treba, če v petih letih ne stori novega kaznivega dejanja. Poleg tega so mu izrekli stransko kazen, prepoved vožnje vozil B-kategorije za dve leti. Obtoženi Fonda, ki se bo na sodbo pritožil, prav tako tožilka, ki je zanj predlagala poldrugo leto zapora, mora poravnati tudi stroške postopka in sodno takso.



Samo Fonda je pred štirimi leti zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, čeprav po izračunih izvedenca ni vozil več kot 50 kilometrov na uro, bil pa je pod vplivom alkohola, zbil pešca, ki je prečkal cestišče. To se je dogajalo v naselju, kajti čeprav po izjavah izvedenca, ki si je šel ogledat prizorišče nesreče, tam ni razsvetljave, ne pločnikov, ne prehodov za pešce, niti stavb ni, je to vendar naselje, v njem pa so le gasilci in bife. Petinsedemdesetletni pešec je tam nameraval prečkati cesto, voznik Fonda pravi, da se je pešec že ustavljal, zato je računal, da je ne bo prečkal, a je nenadoma stopil na vozišče.



Voznik, ki, kot pravi izvedenec, sploh ni zaviral oziroma ni zaviral intenzivno, saj sledi zaviranja na cesti ni bilo, je trčil v pešca, vrglo ga je na vetrobransko steklo, nato pa je padel na tla. Intenzivno naj bi Fonda začel zavirati šele 11 metrov po mestu trčenja. Ustavil je, stopil iz vozila, ampak zaradi šoka ni stopil do ponesrečenca, za katerega pa je takoj ocenil, da mu ni več pomoči. Ležal je na cesti zverižen in krvav, neka ženska se je sklanjala nadenj, ga oživljala in ugotavljala, da še diha, črnolasi mladenič je pristopil in Fondi naročil, naj zavaruje kraj nesreče, ljudje so klicali policijo. Fonda je odtaval s prizorišča, prižgal cigareto ter nekaj časa čepel v bližnjem podvozu. Ni vedel, kaj naj stori, saj se je bal, da ga bodo ljudje linčali. Skoraj uro je nato brezciljno hodil, klical prijatelja, ki mu je svetoval, naj se takoj vrne na kraj nesreče. Poslušal ga je, na kraju nesreče so bili policisti, gasilci, tulile so sirene, prižgane so bile luči in takrat se je zavedel, da se je vse to zgodilo zaradi njega oziroma da sta bila z nesrečnikom v nepravem času na nepravem mestu.



Obtoženemu Fondi so dobro leto po prometni nesreči začeli soditi na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer je pristojno državno tožilstvo zanj v primeru priznanja krivde predlagalo pogojno obsodbo z določeno kaznijo dveh let zapora s preizkusno dobo petih let ter prepoved vožnje motornega vozila za dobo enega leta. Fonda je krivdo priznal, a dodal, da se ne počuti krivega, in tako sodišče njegovega priznanja krivde ni sprejelo. Pol leta pozneje je bila zadeva Fonda z odločbo predsednika ljubljanskega višjega sodišča prenesena na Okrožno sodišče Krško, kjer se je zdaj zaključila s pogojno obsodbo. Še bolj kot sodba pa obtoženemu greni življenje sam dogodek, saj ga je zaznamoval za vse življenje in v njem je umrl nič hudega sluteči pešec. »Z eno nogo sem v grobu, z drugo pa na psihiatriji,« je na sodišču v solzah povedal Fonda.