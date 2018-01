FOTO: Pijan Mariborčan je omagal sredi križišča

LJUBLJANA – Ranil se je 58-letnik, ki je močno pijan povzročil nesrečo na Obali, hude telesne poškodbe je utrpel tudi njegov sopotnik. Moški je zaradi neprilagojene hitrosti in 0,95 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka izgubil nadzor nad avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v stavbo. Čaka ga kazenska ovadba. Brez hujših posledic pa se je k sreči končal incident, ki so ga v nedeljo obravnavali mariborski policisti. Okrog 11. ure so jih poklicali občani, češ da v križišču Ptujske ceste in hitre ceste H2 stoji avto, v njem pa negibni voznik sloni na volanu. V tistem križišču se je v petek zgodila huda nesreča, zato so možje postave odhiteli tja, da bi preverili, kaj je z voznikom, in avto odstranili. Ugotovili so, da je 56-letni domačin zaradi preveč popitega alkohola omagal za volanom. Zdravniško pomoč je odklonil, prav tako preizkus z alkotestom. Ostal je brez vozniškega dovoljenja, ker pa se je kljub temu hotel odpeljati, so ga možje postave do streznitve odpeljali v pridržanje.