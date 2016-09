FOTO: Pijan 23-letnik zjutraj sedel v avto in treščil v hišo

GORNJA RADGONA – V petek ob 7.41 je na regionalni cesti Gornja Radgona–Maribor v naselju Podgrad (občina Gornja Radgona) prišlo do hujše prometne nesreče.

Voznik osebnega vozila je zdrsnil s cestišča in se zaletel v hišo. Hudo poškodovanega so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Gornja Radgona in ga odpeljali v murskosoboško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Gasilci PGD Gornja Radgona so odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem in očistili iztekle motorne tekočine.

Policisti so po besedah tiskovne predstavnice PU Murska Sobota Suzane Rauš ugotovili, da je vozil preblizu desnemu roba vozišča, zato je izgubil oblast nad vozilom in treščil v dva prometna znaka, sosednjo dvoriščno ograjo, na koncu pa še v hišo. Policisti mu bodo spisali kar nekaj položnic, saj so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola.