FOTO: Petošolca zgrabil  za vrat in ga davil

ŽIROVNICA – Na naš naslov je prišla informacija o hudem incidentu, ki se je pred dnevi zgodil sredi dvorišča Osnovne šole Žirovnica v Zabreznici. Med popoldansko šolsko prireditvijo naj bi eden bližnjih sosedov izgubil živce, skočil do učencev petega razreda, ga zgrabil za vrat ter ga začel pred vsemi daviti. Iz primeža težkih dlani je dečka rešil eden od navzočih odraslih.



Šli smo povprašat najbolj pristojne, policijo. Bojan Kos s PU Kranj nam je incident potrdil: »Policisti so v danih krajevnih in časovnih okoliščinah obravnavali prijavo kršitve na javnem kraju na škodo otroka.« Povedal je še, da so v dejanju odrasle osebe možje postave v dozdajšnjem zbiranju obvestil ugotovili elemente kršitve zoper javni red in mir, več podatkov pa nam zaradi interesa postopka v tej fazi ne morejo posredovati. Nato smo obiskali šolo pod obronki Karavank. Otročad, ki je bila na šolskem igrišču in na hodnikih, je vedela za dogodek. Seveda tudi ravnateljica OŠ Žirovnica Ana Klemenc: »Ko se je zgodil incident, sem bila na drugem koncu šole, na šolskem vrtu, kjer je skupaj z učenci in starši potekal dogodek. Ob incidentu je bil na kraju pred šolo prisoten naš skrbnik dvorane in zunanjih športnih površin, ki je otroka zaščitil.«

